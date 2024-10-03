В Ленобласти начался отопительный сезон

Практически во всех муниципальных образованиях началось периодическое протапливание с переходом к регулярному отоплению. Ведем ежедневный мониторинг запуска отопительных систем. До конца недели тепло должно появиться во всех населенных пунктах Ленобласти, — сообщил Морозов.