В Ленобласти начался отопительный сезон

Глава комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов заявил, что в регионе уже начался отопительный сезон.
Практически во всех муниципальных образованиях началось периодическое протапливание с переходом к регулярному отоплению. Ведем ежедневный мониторинг запуска отопительных систем. До конца недели тепло должно появиться во всех населенных пунктах Ленобласти, — сообщил Морозов.
также в регионе работает ситуационный центр, где местные жители могут получить консультацию по вопросам отопления.