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В Ленобласти начался отопительный сезон

Периодическое протапливание почти всех муниципальных образованиях региона переходит на постоянное.

Источник: AP 2023

Глава комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов заявил, что в регионе уже начался отопительный сезон.

Практически во всех муниципальных образованиях началось периодическое протапливание с переходом к регулярному отоплению. Ведем ежедневный мониторинг запуска отопительных систем. До конца недели тепло должно появиться во всех населенных пунктах Ленобласти, — сообщил Морозов.

также в регионе работает ситуационный центр, где местные жители могут получить консультацию по вопросам отопления.

ЖКХ