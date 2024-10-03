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С омичей взыскали 113 тысяч рублей за лесные пожары

Виновники бездумно сжигали мусор и сухую траву.

Источник: Комсомольская правда

По решению суда виновники лесных пожаров в Омской области должны выплатить 113 тысяч рублей. В такую сумму был оценен ущерб, нанесенный животному миру.

Все два инцидента случились в прошлом году. Житель Омска сжигал сухую траву вблизи села Таскатлы Колосовского района. Погода была ветреной и огонь моментально переметнулся на лес.

Виновницей второго пожара стала жительница Шербакульского района — она сжигала мусор в неположенном месте.

Компенсировать ущерб добровольно они не захотели. Соответствующие иски в суд были поданы Омской межрайонной природоохранной прокуратурой.