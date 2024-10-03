Лучшие фото 3 октября

Сотрудник Токийского противопаводкового коллектора проводит проверку внутри резервуара для воды с регулировкой давления. Сооружение является частью комплекса подземных водоотводных туннелей, построенных для защиты Токио и его пригородов от наводнений во время сезонов сильных дождей и тайфунов. Благодаря своим 59 массивным колоннам и мрачному интерьеру, комплекс получил название «собор», «святыня» или «храм».