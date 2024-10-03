Лучшие фото 3 октября

Иранские женщины принимают участие в митинге в поддержку атаки КСИР на Израиль в Тегеране. Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран будет рассматривать в качестве врага любую страну, которая предоставит свое воздушное пространство Израилю.
Сотрудник Токийского противопаводкового коллектора проводит проверку внутри резервуара для воды с регулировкой давления. Сооружение является частью комплекса подземных водоотводных туннелей, построенных для защиты Токио и его пригородов от наводнений во время сезонов сильных дождей и тайфунов. Благодаря своим 59 массивным колоннам и мрачному интерьеру, комплекс получил название «собор», «святыня» или «храм».
Мусор на одном из озер в американском штате Северная Каролина на который обрушился ураган «Хелен». Ураган начавшийся на прошлой неделе, унес жизни более 190 человек.
Жители Чили и Аргентины могли увидеть в небе «око Саурона» (отсылка к образу главного антагониста знаменитого романа «Властелин колец» Джона Толкиена), или «огненное кольцо».
Национальный лесной парк Сантайшань в Суцянье. В парке расположено множество буддийских храмов, он создан в 1186 при династии Цзинь.
Сезон сбора урожая риса в Индии. Рис подешевел на азиатском рынке на 11%, что стало самым большим снижением цены за 16 лет. Это произошло из-за опасений по поводу избытка предложений после смягчения Индией экспортных ограничений.