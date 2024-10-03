Уникальные петроглифы Кызылтас теперь под охраной государства

Впечатлениями поделился председатель областного филиала Альянса студентов Казахстана по области Жетісу, эковолонтер Ескендир Амандос: «Масштабная акция чистоты, проводимая на уровне страны, является важнейшим мероприятием. Не только молодежь, но и старшее поколение принимают активное участие, будучи примером во всем. Такие мероприятия очень хорошо воспитывают у подрастающего поколения любовь к природе и истории родного края, прививают ответственность перед родной землей и, конечно же, повышают экологическую культуру населения».