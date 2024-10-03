Белгидромет предупредил о неустойчивой погоде и заморозках в Беларуси 6 октября

Так, в ближайшие дни атмосферные фронты станут поставлять в Беларусь дожди разной интенсивности. И только со вторника, 8 октября, область повышенного атмосферного давления прекратит фронтальные разделы и осадки прекратятся, но погода по-прежнему будет прохладной. В ночные часы температуры будут понижаться до +1 — +12 градусов. А ночью воскресенья, 6 октября, и во вторник, 8 октября, в отдельных районах возможны даже заморозки от 0 до −2 градуса. Днем максимумы составят +9 — +18 градусов.