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Белгидромет предупредил о неустойчивой погоде и заморозках в Беларуси 6 октября

Неустойчивая погода и заморозки прогнозируются в Беларуси до конца недели.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромете прогнозируют неустойчивую погоду в Беларуси до конца недели, а также на начало следующей недели с 8 октября, пишет БелТА.

Так, в ближайшие дни атмосферные фронты станут поставлять в Беларусь дожди разной интенсивности. И только со вторника, 8 октября, область повышенного атмосферного давления прекратит фронтальные разделы и осадки прекратятся, но погода по-прежнему будет прохладной. В ночные часы температуры будут понижаться до +1 — +12 градусов. А ночью воскресенья, 6 октября, и во вторник, 8 октября, в отдельных районах возможны даже заморозки от 0 до −2 градуса. Днем максимумы составят +9 — +18 градусов.

Уже в пятницу, 4 октября, на большей части Беларуси пройдут дожди. Ночью и утром — туманы, в ночные часы всего +6 — +12 градусов, а днем от +9 по северо-западу до максимум +16 по юго-востоку страны.

Кратковременные дожди вероятны в субботу, 5 октября, но, в основном, по юго-востоку Беларуси. Ночные температуры прогнозируются от +3 по северу до +12 градусов по юго-востоку, а днем воздух прогреется до +9 — +15 градусов.

В воскресенье, 6 октября, будут снова дожди местами, ливни в юго-восточных районах. При этом ночью стоит ждать заморозки от 0 до −2 градусов в северных районах, но в среднем от +1 до +10 по стране. Днем максимум +9 — +15 градусов.

Неустойчивой погода будет оставаться до середины следующей недели. Предварительно к среде, 9 октября, будет немного теплеть. Будет преимущественно без осадков, ночью +3 — +10 градусов, а днем +11 — +18 тепла.

Еще мощные двухдневные бури начнутся на Земле — что ждать белорусам.

И мы писали, что ураган Кирк в Западной Европе принесет тепло до +22 в Беларусь в ближайшее время: «Будут поступать очень теплые воздушные массы».

Кроме того, ученые сказали про мощнейшую за семь лет вспышку на Солнце — что ждать белорусам.