В Минприроды назвали причины гибели уток и чаек на Верхнем озере

Синезеленые водоросли и максимальное количество зоопланктона могли стать причиной гибели уток и чаек на Верхнем озере в Калининграде. Такой ответ от министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области поступил на обращение МОО «Зеленый фронт», сообщила пресс-служба общественной организации.
Как пояснили в министерстве, синезеленые водоросли выделяют токсины, которые оказывают негативное влияние на печень и пищеварительную систему водоплавающих птиц. Кроме того, в ходе обследования Верхнего озера было установлено наличие на поверхности пруда мелких фракций бытовых отходов. Помимо этого, 27 августа был произведен отбор проб поверхностных вод пруда. Результаты показали превышение ряда нормативов, что свидетельствует о наличии негативного антропогенного воздействия.
«Указанные факты могут свидетельствовать о поступлении загрязненных сточных вод со стороны ручья Северного, впадающего в пруд Верхний, в связи с чем 30 августа минэкологии при осмотре береговой полосы ручья зафиксировало выпуски с признаками отведения неочищенных сточных вод со стороны дома № 29 по ул. М. Лесной и дома № 3 по ул. Янтарной, в том числе без оформленного решения о предоставлении водного объекта в пользование. Управляющей компании, обслуживающей данные дома (ООО “Грандводсервис”), объявлено предостережение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Минэкологии еще в 2021 году предписывало городской администрации ликвидировать выпуски сточных вод в ручей Северный. По информации администрации, работы по тампонированию выпусков уже выполнены.
Минэкологии планирует обследовать Северный до конца 2024 года для выявления новых фактов сброса неочищенных сточных вод. Также до 28 ноября 2025 года будут завершены работы по расчистке двух участков озера Верхнего общей протяженностью около 800 метров.