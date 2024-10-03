В Минприроды назвали причины гибели уток и чаек на Верхнем озере

«Указанные факты могут свидетельствовать о поступлении загрязненных сточных вод со стороны ручья Северного, впадающего в пруд Верхний, в связи с чем 30 августа минэкологии при осмотре береговой полосы ручья зафиксировало выпуски с признаками отведения неочищенных сточных вод со стороны дома № 29 по ул. М. Лесной и дома № 3 по ул. Янтарной, в том числе без оформленного решения о предоставлении водного объекта в пользование. Управляющей компании, обслуживающей данные дома (ООО “Грандводсервис”), объявлено предостережение», — говорится в сообщении.