В Симферополе ускорят строительство канализации в Старом городе

«На сегодняшний день выполнены работы по прокладке трубопроводов и монтажу колодцев на улицах Ленина, Студенческой, Перевальной, Братской, Инге, Артиллерийской, Жидкова, а также в переулках Чехова, Полигонном и Братском», — рассказал глава крымского Совмина.