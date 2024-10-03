В Симферополе ускорят строительство канализации в Старом городе

Систему водоотведения в Старом городе в Симферополе планируют достроить досрочно — к лету 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, общая протяженность сети превышает 13,4 километра.
«На сегодняшний день выполнены работы по прокладке трубопроводов и монтажу колодцев на улицах Ленина, Студенческой, Перевальной, Братской, Инге, Артиллерийской, Жидкова, а также в переулках Чехова, Полигонном и Братском», — рассказал глава крымского Совмина.
Руководитель регионального правительства отметил, что по плану строительство должно завершиться к сентябрю. Однако Гоцанюк подчеркнул, что работы необходимо выполнить раньше.
«Дал поручение проработать технические решения, которые позволят завершить работы раньше срока — к лету 2025 года», — отметил он.