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В Симферополе ускорят строительство канализации в Старом городе

Гоцанюк: канализацию в Старом городе Симферополя достроят к лету 2025 года.

Источник: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Систему водоотведения в Старом городе в Симферополе планируют достроить досрочно — к лету 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, общая протяженность сети превышает 13,4 километра.

«На сегодняшний день выполнены работы по прокладке трубопроводов и монтажу колодцев на улицах Ленина, Студенческой, Перевальной, Братской, Инге, Артиллерийской, Жидкова, а также в переулках Чехова, Полигонном и Братском», — рассказал глава крымского Совмина.

Руководитель регионального правительства отметил, что по плану строительство должно завершиться к сентябрю. Однако Гоцанюк подчеркнул, что работы необходимо выполнить раньше.

«Дал поручение проработать технические решения, которые позволят завершить работы раньше срока — к лету 2025 года», — отметил он.

ЖКХ