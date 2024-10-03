РСТ: осенние экскурсионные туры в Беларусь в лидерах по популярности у россиян

В РСТ отметили, что страны СНГ и Грузия за последние годы стали для граждан России востребованными направлениями за счет безвизового режима, прямого авиасообщения, отсутствия языкового барьера. По оценкам туроператоров, в лидерах этой осенью — Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия. Турпоток в эти республики стабильно растет.



Представители туркомпаний называют Беларусь, предлагающую удобную транспортную доступность, интересное культурное наследие и привлекательные цены, возможность оплачивать покупки картой «Мир», безусловным лидером продаж экскурсионных туров за рубеж. По сравнению с прошлым годом спрос значительно увеличился.



В РСТ также обратили внимание на тенденцию к сокращение глубины продаж по странам СНГ: выросла доля бронирований всего за 1−2 недели до заезда.