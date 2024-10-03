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Валерия готовит новую пластинку вместе со своим сыном

Поп-исполнительница Валерия рассказала, что работает над новым, 15-м альбомом. В лонгплей войдет 14 треков. Продакшен-процессом руководит сын певицы, музыкант и предприниматель Арсений Шульгин.

Источник: Звук

Поп-исполнительница Валерия рассказала, что работает над новым, 15-м альбомом. В лонгплей войдет 14 треков. Продакшен-процессом руководит сын певицы, музыкант и предприниматель Арсений Шульгин.

«Он специально готовился к этому альбому, освежил в памяти все-все мои треки и знает каждую спетую мной ноту», — поделилась Валерия в эфире «Авторадио». По ее словам, Арсений грамотно руководил процессом и советовал ей интересные вещи, например смягчать артикуляцию.

Для записи релиза Шульгин собрал команду музыкантов из разных стран. Артистка отметила, что для нее такой кемпинговый процесс работы очень непривычен.

Дата выхода студийника пока неизвестна. Предыдущий полноформатник звезды «К солнцу» увидел свет в 2017-м. В марте Валерия приняла участие в создании сборника с песнями Муслима Магомаева «Голос мой услышь», посвященного памяти жертв теракта в Crocus City Hall.