Валерия готовит новую пластинку вместе со своим сыном

«Он специально готовился к этому альбому, освежил в памяти все-все мои треки и знает каждую спетую мной ноту», — поделилась Валерия в эфире «Авторадио». По ее словам, Арсений грамотно руководил процессом и советовал ей интересные вещи, например смягчать артикуляцию.