Последние новости к вечеру 3 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 октября 2024 года.
Минобороны сообщило об освобождении Угледара
Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. Это стало результатом решительных действий подразделений, заявили в ведомстве.
МЧС эвакуирует из Ливана членов семей российских дипломатов
Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с семьями российских дипломатов по указанию Путина. Самолет Ил-76, на котором семьи дипломатов отравились в РФ, привез в Ливан 33 т гумпомощи.
В НАТО рассмотрят вопрос снятия ограничений на удары по России
На встрече 12 октября страны НАТО обсудят возможность снятия ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом новый генсек НАТО Марк Рютте заявил во время визита в Киев.
Песков оценил перспективу участника СВО стать президентом РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участник боевых действий может возглавить государство, если кандидатура соответствует Конституции России. Так он прокомментировал назначение Артема Жоги полпредом на Урале.
Большой театр начал продавать только именные билеты
Большой театр с 1 октября 2024 года вводит продажу исключительно именных билетов для предотвращения спекуляций. Билеты можно приобрести только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Персональные данные зрителя будут занесены в билет.