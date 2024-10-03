Большой театр будет продавать билеты только по паспорту

Государственный академический Большой театр установил новое правило — продавать билеты только по документу, удостоверяющему личность. Паспортные данные будут вноситься в билет. Таким способом театр борется со спекулянтами.
Совершая операции на сайте Большого театра, зритель должен самостоятельно указывать персональную информацию. Подарочный билет также можно будет купить только с паспортом того, кому предназначен подарок. Цену на нем рекомендуют не закрашивать, так как это признак его подлинности.
«При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль», — говорится на официальном сайте заведения.
Ранее дирижер Валерий Гергиев стал гендиректором Большого театра.