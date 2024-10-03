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В США сообщили о возможном дефиците гамбургеров

Импорт говядины на американские рынки оказался под угрозой, сообщает информационное агентство Reuters.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Гамбургер.
Источник: Shutterstock

В портах восточного побережья США началась забастовка грузчиков. Рабочие требуют повысить им зарплаты и улучшить график труда. Из-за акций протеста произошли перебои с поставками мяса на американский рынок из других стран. Теперь производителям гамбургеров придется перейти на местную продукцию.

Результатом станет дефицит гамбургеров, так как американское сельское хозяйство не покроет потребности населения страны в этом виде пищи. Кроме того, бургеры подорожают в стоимости, поскольку импортируемое мясо стоило дешевле, чем американское.

Сейчас основными поставщиками говядины на американский рынок являются Австралия, Бразилия и Новая Зеландия. Поголовье коров в самих США тем временем сократилось из-за летней засухи, заставившей скотовладельцев распродавать животных.

Пока у компаний, закупающих мясо за границей, еще есть его недельные запасы. Но если требования грузчиков удовлетворены не будут, то дефицит и подорожание гамбургеров в сетях быстрого питания США окажутся неизбежными.