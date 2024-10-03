Кампания по массовой вакцинации против гриппа началась в Могилевской области

«В этом году профилактической иммунизацией планируется охватить примерно 25% населения, или около 260 тыс. жителей региона, — сказал Максим Сакович. — Кроме того, прививку получат не менее 75% представителей наиболее уязвимых и эпидемиологически значимых групп населения. В первую очередь в так называемые группы риска входят дети и пожилые, взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, беременные женщины, медики и фармацевты, а также работники образования, торговли, общепита, сферы бытовых услуг — везде, где предполагается контактирование с большим количеством людей».



Для вакцинации в области будут доступны на бесплатной основе препарат российского производства «Гриппол Плюс», на платной — «ВаксигрипТетра» (Франция) и «ИнфлювакТетра» (Нидерланды). Эти препараты сопоставимы между собой по эффективности и безопасности. Они содержат исключительно актуальные штаммы вируса, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для включения в этом сезоне в состав вакцин против гриппа. Специалисты рекомендуют прививаться любой доступной вакциной и желательно до начала подъема заболеваемости — не позднее октября-ноября.



По словам Максима Саковича, в этом году рост заболеваемости гриппом прогнозируется в конце ноября — декабре. «К этому периоду должен быть сформирован коллективный иммунитет, и начало кампании по вакцинации в октябре призвано обеспечить полноценную иммунную защиту общества, — уточнил он. — Тем более уже давно доказано, что наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Ее защитные свойства несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение осенних и зимних месяцев — иммуномодуляторы, витамины, гомеопатия, средства народной медицины».



В идеальном варианте вакцинация против гриппа нужна всем. Имеющиеся вакцины могут использоваться у детей с шестимесячного возраста и далее без ограничения. Кроме того, имеется ряд научных данных, что прививка от гриппа оказывает положительный эффект в предупреждении инфекции COVID-19 и других ОРВИ. Единственным категоричным противопоказанием может стать тяжелая аллергическая реакция на предыдущее введение вакцины, что встречается крайне редко. Наличие острого (в том числе инфекционного) заболевания или обострение хронического также не повод отказаться от прививки, а причина лишь временно ее отложить до полного выздоровления. В любом случае врач назначит вакцинацию только после оценки состояния здоровья пациента с учетом возможных противопоказаний.



«Некоторые привитые отмечают недомогание, слабость, кратковременный подъем температуры, мышечную боль или боль в месте инъекции после вакцинации, — отметил Максим Сакович. — Это встречается нечасто и является нормальной реакцией организма на введение препарата — значит, началась выработка антител. Конечно, решение о вакцинации — дело добровольное, но ведь это не только вопрос заботы о себе, но и наша ответственность за здоровье окружающих».