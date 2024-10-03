Министр спорта РТ высказался о гранте для Алины Загитовой

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал запрос олимпийской чемпионки Алины Загитовой на получение гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
«То, что Алина стремится к новым грантам и возможностям, — это её личное дело. Не стоит обсуждать тех, кто ничего не делает. Возможно, в её поведении присутствует юношеский максимализм из-за её возраста. Пусть она продолжает стремиться к своим целям», — цитирует Леонова РИА Новости.
Загитова столкнулась с критикой из-за получения гранта в размере 75 миллионов рублей на проведение шоу. В ответ на критику она заявила, что её идея с «Алыми парусами» направлена на то, чтобы сделать ежегодный фестиваль более ярким и запоминающимся в преддверии юбилея Александра Грина.
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