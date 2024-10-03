Министр спорта РТ высказался о гранте для Алины Загитовой

Загитова столкнулась с критикой из-за получения гранта в размере 75 миллионов рублей на проведение шоу. В ответ на критику она заявила, что её идея с «Алыми парусами» направлена на то, чтобы сделать ежегодный фестиваль более ярким и запоминающимся в преддверии юбилея Александра Грина.