«Вернуться не захочется»: что в этом году не понравилось туристам в Калининграде

«Приехав, зашли в магазин купить воду. Продавщица общалась с покупателями так, как будто каждый ей должен тысяч 20, не меньше. За те три дня, что мы провели в Калининграде, с хамством и грубостью самых обычных людей сталкивались неоднократно. Какой-то недружелюбный город, если честно. Как по мне, в Петербурге люди куда более позитивные и гостеприимные. Несмотря на интересные музеи и вкусную еду, в целом Калининград оставил о себе не самое радужное впечатление… Какой-то сумрачный город в упадке. Его бы привести в порядок, может выглядело бы куда эффектнее. Но с людьми, конечно, ничего не сделать — неприветливость местных нас прям удивила».