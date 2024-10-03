«Вернуться не захочется»: что в этом году не понравилось туристам в Калининграде

Нынешний туристический сезон, а точнее его активная фаза, завершился. В этом году гостей в нашей области было еще больше, чем в прошлом, чему отчасти способствовала и аномально теплая погода. Все ли понравилось отдыхающим? Мы изучили отзывы на самых популярных форумах и онлайн-сервисах и узнали, какое впечатление произвел Калининград сезона 2024.
«Красиво, но ожидаешь большего».
Извечная проблема туристов в Калининграде — это по-прежнему «ожидание/реальность». Часто гости представляют себе прекрасно сохранившийся старый город, древние замки на каждом шагу и сказочную атмосферу средневековой Европы. А, приезжая, видят такие же хрущевки как в их родном городе.
«Представляла себе что-то очень красивое, атмосферное… Увы, реальность оказалась не такой радужной, как мои мечты», — пишет Анна из Санкт-Петербурга после прогулок по центру Калининграда.
Подобных комментариев, надо признать, немало.
«Если сравнивать с другими городами России, то у Калининграде есть необычная для России немецкая архитектура, но она теряется в советских хрущевках и современных многоэтажках. В самом Калининграде в принципе уж такого “Вау!” я не увидел. Да, местами сохранились немецкие дома, брусчатка, есть красивые места с европейским колоритом, но ничего более», — рассуждает еще один гость Андрей. Он говорит, что наш город, как и любой другой в стране, застроен типовыми панельками, но, что самое обидно, при всем этом цены на продукты и все остальное слишком взвинчены.
«В Калининград нужно съездить один раз обязательно, поставить галочку, но вряд ли захочется по таким ценам приезжать второй раз. Город красивый, но уж как его рекламируют… Ожидаешь, конечно, большего. Если бюджет для отдыха большой, тогда будет отдых незабываемый, с невысоким бюджетом делать в Калининграде нечего», — подводит итог Андрей.
«Ощущение, что бомбили вчера».
Прошлись туристы и по инфраструктуре Калининграда, и по его благоустройству. Причем, в прямом смысле слова. Ну, кому верить, как не приезжим, у которых взгляд не замылен.
Туристка из Москвы с ником «Книгоманьяк» начала с того, что принялась ругать наши «Ласточки» и вы, наверное, уже догадались за что.
«У города и в целом по области специфические электрички, и это надо учитывать. Они очень удобные и классные, но с огромным недостатком. Огромное количество низких платформ при вагонах выше среднего (если судить по РФ). Т. е. в них придется карабкаться по лестницам. С чемоданами или сумками сделать это нереально. Проверено на собственном опыте. Также сложно подниматься будет тучным и пожилым людям».
Туристы часто спорят про цены на такси в Калининграде. Одни говорят, что дешево, другие, что дорого. Калининградцы-то хором присоединятся ко второй группе — поездки по городу и области сильно подорожали. Но, если сравнивать с Москвой, то кататься можно.
«Очень дешевое такси. Поездка по городу может стоить от 100 до 400 рублей в зависимости от загруженности. От Нессельбека до центра города можно доехать за 125 рублей. От вокзала до форта № 11 за 250 рублей. Но! Это не касается такси с детским креслом, кои заказать практически нереально при их наличии, отказываются все таксисты, можно прождать более получаса», — пишет та же москвичка- «Книгоманьяк».
Общественный транспорт в Калининграде отдыхающие тоже обсуждают активно. Вот что пишет Екатерина:
«Город нас встретил дождем и пробками. Слишком переменчивая погода напомнила мне родной СПб. А вот пробки и в будни, и в выходные в любое время — не очень понравилось. Я сразу поняла главную проблему города. Надеюсь, что-то с ней сделают в скором времени».
Лиза из Екатеринбурга похвалила транспортную доступность и наличие информации об интересных местах, но основной ложкой дегтя в этой бочке меда назвала асфальт и отсутствие урн.
«Почему-то в городе очень мало мусорок, они есть далеко не возле каждого заведения и магазина, в результате мусор, окурки и бутылки нередко можно встретить как в облагороженный туристических местах, так и в спальных районах. Что касается состояния асфальта, то ощущение, что город бомбили вчера, а не в Великую Отечественную войну. Такого количества рытвин и ям, я, если честно, на пешеходной части не видела давно».
Девушка тут же добавляет: «Видимо потому в городе мало самокатчиков, что несомненный плюс!». (Что-что? — Авт.).
Про самокаты пишет и турист из Петербурга:
«В городе есть электросамокаты, но тротуары для них не предусмотрены, в некоторых местах можно оставить зубы и позвоночник. Большие ямы и плохое качество асфальта на тротуарах».
Вот тут мы согласны.
Все — в Балтрайон!
Не обошли гости нашего города и цены. Тех, кто говорит «Дорого», становится больше и больше.
Лиза из Екатеринбурга, которая мечтала о поездке в Калининград около 10 лет, прилетала в июле.
«Цены на билеты были не столь демократичными. Но все же примерно за месяц до перелета мне удалось купить билеты стоимостью 25 500 рублей. Считаю эту цену вполне приемлемой, так как в прошлом году на аналогичные даты цена стартовала от 36 000 рублей», — пишет она.
Потратившись на билеты, туристка решила сэкономить на проживании и начала давать советы приезжающим отпускникам — не селиться в центре, а снимать квартирку на окраине.
«Мы арендовали двушку с современным ремонтом в спальном районе на улице Олега Кошевого и не пожалели. Цена за недельное размещение вышла очень “вкусная”: всего 17 200 рублей на двоих.
Еще один аргумент в пользу жизни в Балтрайоне — близость Южного вокзала, откуда можно ездить и на море, и в область.
«Достопримечательности города находятся далеко друг от друга и вам все равно придется пользоваться общественным транспортом и такси. В спальных районах ниже цены на продукты и ценник в заведениях», — рассуждает туристка.
«Неприветливость местных удивила».
И все же город — это не магазины и дома, не музеи и зоопарк, а люди. А вот к этому пункту, как оказалось, у туристов есть претензии. Причем, примеры критики местных жителей не единичны. Давайте задумаемся, почему.
Пишет Анна из Санкт-Петербурга:
«Приехав, зашли в магазин купить воду. Продавщица общалась с покупателями так, как будто каждый ей должен тысяч 20, не меньше. За те три дня, что мы провели в Калининграде, с хамством и грубостью самых обычных людей сталкивались неоднократно. Какой-то недружелюбный город, если честно. Как по мне, в Петербурге люди куда более позитивные и гостеприимные. Несмотря на интересные музеи и вкусную еду, в целом Калининград оставил о себе не самое радужное впечатление… Какой-то сумрачный город в упадке. Его бы привести в порядок, может выглядело бы куда эффектнее. Но с людьми, конечно, ничего не сделать — неприветливость местных нас прям удивила».
Аналогичное мнение и у Александра из культурной столицы:
«Ужасно неприветливый обслуживающий персонал и люди вокруг! Это была наша первая и последняя поездка в этот город».
«В 100 раз лучше, чем ожидали».
Еще одна туристка из Питера осталась под впечатлением от калининградской погоды и музеев. Побывала она и в зоопарке: «Очень большой, но не ухоженный. Видно, что очень старый, старые вольеры». (Так, стоп! Не старые, а исторические! — Авт.). Осмотрела гостья остров Канта и посетила органный концерт, после — сходила в синагогу, где ей очень понравилось.
К достопримечательностям, как правило, претензий нет. Александр Подгорчук.
«В остальном, город мне не зашел, — признается гостья. — Находишься как будто бы в реконструкции, непонятно что из этого осталось от замков, а что построено заново, просто в стилистике зданий из кирпича. Калининград стоит посетить для общего развития, но это не тот город, который оставит после себя яркие эмоции и впечатления на весь год! Особенно, если приезжаете из большого города. Калининград — это город, в котором стоит побывать однажды, но не захочется вернуться».
Любовь из Каширы Московской области как будто рядом ходила:
«Стоит побывать единожды, просто посмотреть город. Кафедральный собор впечатляет, органные концерты ежедневно. Очень душевный зоопарк. Зелено, мало многоэтажной застройки в центре, много воздуха… Никакой уникальной атмосферы в городе нет, исторических построек очень мало. Все открыточные виды — новодел, — пишет она и ругает городской экскурсионный сервис: — Начиная от аудиосопровождения экскурсии на речном трамвайчике и заканчивая автобусной экскурсией в Балтийск — выброшенное время и деньги. Все заточено на отъем денег у туристов».
А вот Алина на форуме пишет ровно противоположное:
«То, что я раньше представляла и видела по телевизору, оказалось в 100 раз лучше. Калининград полностью превзошел мои ожидания: архитектура, природа, сама атмосфера города — все это заслуживает вашего внимания. Я ничуть не пожалела, что поехала».
Девушка с ником «По России с Любовью» соглашается:
«Уже три раза были в Калининграде и поедем еще, когда представится возможность!».