Есть в осени первоначальной… прогноз погоды в Казахстане на 4 октября

Ночью в горах Туркестанской области, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.