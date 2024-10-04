Есть в осени первоначальной… прогноз погоды в Казахстане на 4 октября

Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут дожди, с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.
Штормовые предупреждения
В Абайской области ожидается ветер северный, северо-восточный на востоке, юго-западе области 15−20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области на севере, северо-востоке области сохранится высокая, на большей части области черезвычайная пожарная опасность.
На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В центре Жетысуской области ожидаются заморозки 2 градуса.
На севере Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность.
Ночью в горах Туркестанской области, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
В Улытауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго- восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 27−29 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 20−22 градуса тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 градус, а мороза, днем 17−19 градусов тепла.