В Башкирии потратят на аренду камер на дорогах около двух млрд рублей

В Башкирии появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД на дорогах республики. Власти региона готовы взять технику в аренду на следующие пять лет. Соответствующую заявку на сайте госзакупок разместил ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения».
Известно, что начальная цена контракта составляет 1,8 млрд рублей, его профинансирует бюджет республики.
Будущий подрядчик должен предоставить 56 комплексов. Камеры будут установлены в Уфе, Нефтекамске, Салавате и Октябрьском.
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