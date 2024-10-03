Крым готов к отопительному сезону на 99,5%

Объекты ЖКХ на полуострове на 99,5% готовы к новому отопительному сезону. В их число входят и объекты социальной сферы, за исключением тех, в которых идет ремонт. Об этом сообщила Председателя Совмина РК Светлана Маслова в рамках совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым.
«Общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону составляет 99,5%».
Отапливать дома полуострова будут 1012 котельных и 185 центральных тепловых пунктов. Они обеспечат горячие батареи в 11 тыс. многоквартирных домов.
По словам Масловой, для отопления городов республики понадобится 21 тысячу тонн угля и шесть тысяч тонн мазута.