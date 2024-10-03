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Крымский мост сейчас — данные по пробкам к вечеру четверга

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. К вечеру четверга у Крымского моста вдвое выросла очередь со стороны Керчи. Пробка образовалась и со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ожидают 234 машины. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

Днем на мосту жали проезда 147 автомобилей со стороны Керчи, со стороны Тамани очереди не было.

Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.

Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.

Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.