Крымский мост сейчас — данные по пробкам к вечеру четверга

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. К вечеру четверга у Крымского моста вдвое выросла очередь со стороны Керчи. Пробка образовалась и со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.