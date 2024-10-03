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Два грузовика врезались на перекрестке Уфы

В Черниковке столкнулись «Даф» и «Фав».

Источник: Комсомольская правда

В уфимской Черниковке произошла серьезная авария с участием двух фур. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, большегрузы «Даф» и «Фав» столкнулись на пересечении улиц Интернациональной и Александра Невского. Кроме технических повреждений фур другого ущерба нет, пострадавших в аварии также не оказалось.

По факту ДТП начато разбирательство.

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