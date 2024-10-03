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Силовики заинтересовались журналисткой, спросившей Мизулину о детях

В Челябинске журналисты спросили у общественного деятеля и главы «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной, почему у нее нет детей, если она против чайлдфри. Об этом сообщает издание 74.ru.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщило издание, было решено задать Мизулиной вопрос, который появился у их читателей. Вопрос звучал так: «Спросили бы ее (Мизулину), че сама не рожает». После этого между сотрудником издания и главой «Лиги безопасного интернета» произошел диалог.

«Откуда у вас такая информация? Я личную жизнь не обсуждаю», — оборвала диалог с журналисткой Мизулина.

Когда беседа была завершена, к корреспондентке «подошли люди в штатском, после чего попросили предъявить документы и сфотографировали паспорт».

Также издание сообщает, со ссылкой на очевидцев, что глава «Лиги безопасного интернета» дала указание выяснить личность сотрудника издания.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от дизайнера Артемия Лебедева, который в ходе интервью с журналистом Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом».

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