Силовики заинтересовались журналисткой, спросившей Мизулину о детях

Как сообщило издание, было решено задать Мизулиной вопрос, который появился у их читателей. Вопрос звучал так: «Спросили бы ее (Мизулину), че сама не рожает». После этого между сотрудником издания и главой «Лиги безопасного интернета» произошел диалог.