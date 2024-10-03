Группа участников Deftones и Cypress Hill «Sol Invicto» анонсировала дебютный EP

В состав Sol Invicto входят гитарист Deftones Стивен Карпентер, барабанщик Cypress Hill Эрик Бобо и продюсер Ричи Лондрес, ранее работавший с обоими коллективами. В своей музыке исполнители смешивают драм-н-бейс, индастриал и хеви-метал.