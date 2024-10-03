Группа участников Deftones и Cypress Hill «Sol Invicto» анонсировала дебютный EP

Sol Invicto, cайд-проект участников Deftones и Cypress Hill, выпустит свой первый мини-альбом Loosely Aware 8 ноября.
Пластинка станет первым официальным релизом коллектива. Предыдущие работы — двойной лонгплей Initium (2017), коллекция демо и экспериментальных треков — были доступны только членам частного клуба Sol Invicto Comiti.
В качестве анонса артисты представили сингл The Obvious Play.
В состав Sol Invicto входят гитарист Deftones Стивен Карпентер, барабанщик Cypress Hill Эрик Бобо и продюсер Ричи Лондрес, ранее работавший с обоими коллективами. В своей музыке исполнители смешивают драм-н-бейс, индастриал и хеви-метал.
В прошлом году Deftones пообещали выпустить новую пластинку в 2024-м. Предыдущий студийник металистов, Ohms, увидел свет в 2020-м.