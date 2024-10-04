В лесах Калининградской области пошла первая волна осенних опят

В Калининградской области закончился сезон сбора подосиновиков, подберезовиков и белых, которые еще недавно радовали грибников. Теперь пошла первая волна осенних опят. Как рассказали в сообществе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВКонтакте», опята собирают ведрами и богат ими сейчас Полесский, Багратионовский. Зеленоградский районы.
Как рассказали «Комсомолке» грибники, есть опята и в Мамоновском округе. Эти осенние грибы хороши тем, что растут хорошо и в заросших зеленью и травой лесах, где обычные грибы редко встретишь.
Нашел удачное место — наберешь хоть багажник опят за полчаса!