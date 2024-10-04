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В лесах Калининградской области пошла первая волна осенних опят

Грибы калининградцы собирают ведрами.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области закончился сезон сбора подосиновиков, подберезовиков и белых, которые еще недавно радовали грибников. Теперь пошла первая волна осенних опят. Как рассказали в сообществе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВКонтакте», опята собирают ведрами и богат ими сейчас Полесский, Багратионовский. Зеленоградский районы.

Как рассказали «Комсомолке» грибники, есть опята и в Мамоновском округе. Эти осенние грибы хороши тем, что растут хорошо и в заросших зеленью и травой лесах, где обычные грибы редко встретишь.

Нашел удачное место — наберешь хоть багажник опят за полчаса!