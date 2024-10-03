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Умер известный белорусский и российский телеведущий Александр Бунин

Умер телеведущий Александр Бунин с белорусско-российского телеканала «БелРос».

Источник: Комсомольская правда

3 октября на 61-м году жизни умер телеведущий Александр Бунин, сообщил телеканал «БелРос».

В сообщении говорится, что ведущий и автор программ «Горячая точка» и «Факты на стол» 3 октября был госпитализирован с диагнозом — инфаркт.

Медикам спасти его не удалось. Александр Бунин умер на 61 году жизни.

«Александр Бунин был талантливым журналистом, ярким теле- и радиоведущим, имевшим собственную точку зрения на любой вопрос», — сказали на телеканале.

Там отметили, что Александр Бунин запомнится как активный человек, который любил путешествовать.

Он был неоднократным победителем премии «Моя Планета» в категории «Лучшая радиопрограмма о путешествиях».

Бунин работал на радиостанциях «Первое союзное радио», «Комсомольская правда», «Серебряный дождь».

Редакция выражает соболезнования семье Александра Бунина.

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