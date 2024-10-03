Умер известный белорусский и российский телеведущий Александр Бунин

3 октября на 61-м году жизни умер телеведущий Александр Бунин, сообщил телеканал «БелРос».
В сообщении говорится, что ведущий и автор программ «Горячая точка» и «Факты на стол» 3 октября был госпитализирован с диагнозом — инфаркт.
Медикам спасти его не удалось. Александр Бунин умер на 61 году жизни.
«Александр Бунин был талантливым журналистом, ярким теле- и радиоведущим, имевшим собственную точку зрения на любой вопрос», — сказали на телеканале.
Там отметили, что Александр Бунин запомнится как активный человек, который любил путешествовать.
Он был неоднократным победителем премии «Моя Планета» в категории «Лучшая радиопрограмма о путешествиях».
Бунин работал на радиостанциях «Первое союзное радио», «Комсомольская правда», «Серебряный дождь».
Редакция выражает соболезнования семье Александра Бунина.
Ранее мы писали, что врачи сказали о преобладании в Беларуси осенью 2024 негриппозных респираторных вирусов: что известно о симптомах парагриппа, аденовирусов, РС-вируса, нового штамма коронавируса XEC.
Еще писали, что средняя зарплата учителей в Беларуси составляет 2022 рубля.
Кроме того, Белгидромет предупредил о неустойчивой погоде и заморозках в Беларуси 6 октября.