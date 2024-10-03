85-летняя белоруска с двумя подругами заблудились и ночь провели в лесу

Белорусский МЧС 3 октября сообщил о спасении трех пенсионерок, которые отправились за ягодами, заблудились и ночь провели в лесу.
2 октября в 20:00 спасатели приняли сообщение от женщины о том, что она и две ее подруги заблудились в лесу неподалеку от деревни Разъезд Фаличи, что в Стародорожском районе Минской области.
Тремя подругами оказались пенсионерки 1939,1945 и 1957 годов рождения. Они пошли в лес за ягодами и заблудились. Но, к счастью, у них был мобильный телефон, с помощью которого и поддерживали связь.
Спасатели утром 3 октября нашли женщин и вывели их из леса. Порадовало, что женщины хоть и в возрасте, но стойко выдержали испытание в холодном лесу — медицинская помощь им не понадобилась.
— Стемнело, мы сели и сидели, — сказала одна из женщин спасателям.
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