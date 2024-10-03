Сухая и теплая погода сохранится в Башкирии до конца недели

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, в регионе сохранится теплая и сухая погода. Ночью же в некоторых районах Башкирии ударят заморозки.
— Температура воздуха ночью пятницы, 4 октября, составит −1,-6°, местами до +4°, днем +13,+18°, — рассказали в Башгидрометцентре.
Столбики термометров в субботу, 5 октября, покажут примерно те же значения. Осадков в эти дни не ожидается. Первые дожди за долгое время пройдут в воскресенье.
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