Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим

«С 4 октября в Севастополе прекращает действовать особый противопожарный режим. Снимается запрет на использование мангалов, разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов и других видов пожароопасных работ», — говорится в сообщении.
При этом губернатор уточнил, что ограничение на использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий действовать продолжает. Исключение — хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю. В Крыму запрет на посещение лесов продлен до 9 октября. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.