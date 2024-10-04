Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим

С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю. В Крыму запрет на посещение лесов продлен до 9 октября. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.