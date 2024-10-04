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Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе снимут особый противопожарный режим. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства.

Источник: РИА "Новости"

«С 4 октября в Севастополе прекращает действовать особый противопожарный режим. Снимается запрет на использование мангалов, разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов и других видов пожароопасных работ», — говорится в сообщении.

При этом губернатор уточнил, что ограничение на использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий действовать продолжает. Исключение — хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю. В Крыму запрет на посещение лесов продлен до 9 октября. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.

МЧС