Лукашенко отправился на южную границу Беларуси 3 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября отправился на южную границу страны, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится, что Александр Лукашенко «во второй половине дня уже находится на южной границе Беларуси».
В ходе рабочей поездки в поле зрения президента Беларуси будет находится в том числе и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений.
Ранее мы писали, что женщины-учителя чаще всего преподают языки и музыку, а мужчины — физкультуру.
Кроме того сообщают, что средняя зарплата учителей в Беларуси составляет 2022 рубля.
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