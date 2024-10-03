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Лукашенко отправился на южную границу Беларуси 3 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился на южную границу 3 октября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября отправился на южную границу страны, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении говорится, что Александр Лукашенко «во второй половине дня уже находится на южной границе Беларуси».

В ходе рабочей поездки в поле зрения президента Беларуси будет находится в том числе и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений.

Ранее мы писали, что женщины-учителя чаще всего преподают языки и музыку, а мужчины — физкультуру.

Кроме того сообщают, что средняя зарплата учителей в Беларуси составляет 2022 рубля.

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