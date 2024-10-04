Похудевший пермский кот Крошик начал ходить

Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми и поступил на лечение в реабилитационный центр. Его вес изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота котик не мог нормально передвигаться и почти все время лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец «не встает на тазовые конечности» и поставили диагноз «ожирение». За три недели диеты и занятий на водном тренажере он похудел на два килограмма. Животное систематически взвешивают на специальных весах, похожих на промышленные.