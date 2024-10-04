Похудевший пермский кот Крошик начал ходить

ПЕРМЬ, 3 окт — РИА Новости. Пермский кот Крошик, весивший 17 кг и пытающийся похудеть, начал ходить, сообщили представители приюта.
Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми и поступил на лечение в реабилитационный центр. Его вес изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота котик не мог нормально передвигаться и почти все время лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец «не встает на тазовые конечности» и поставили диагноз «ожирение». За три недели диеты и занятий на водном тренажере он похудел на два килограмма. Животное систематически взвешивают на специальных весах, похожих на промышленные.
«Котик находится уже месяц на специальном корме и диете. Он уже привык к такому рациону. Поэтому Крошика решили перевести на дробное кормление. А для этого реабилитолог центра DogMas купила ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать котику небольшую порцию корма. Крошик стал ходить чуть более уверенно», — написали представители приюта «Матроскин» в соцсети «Вконтакте» в группе, посвященной питомцу.