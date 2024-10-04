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Куда воронежцам пойти на выходных

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: Правительство Воронежской области

5 октября.

Театр оперы и балета.

11:00, 18:00 | Балет «Продавец игрушек» | 6+

15:00 | Вокальный концерт «Прекрасное должно быть величаво» | 6+

Воронежская филармония.

18:00 | Михаил Усов (скрипка), дирижёр — Игорь Вербицкий. Симфоническая музыка по субботам | 12+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

18:00 | «Маленькие трагедии» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Экспозиция «Архитектурное наследие» | 0+

Воронежский океанариум.

11:00, 15:00 | Программа «Цвет настроения осень» | 0+

12:00 | Экскурс «Глубоко под водой» | 0+

6 октября.

Театр оперы и балета.

15:00 | Вокальный концерт «Прекрасное должно быть величаво» | 6+

18:00 | Оперетта «Весёлая вдова» | 12+

Воронежский концертный зал.

19:00 | Спектакль «Мастер и Маргарита» Московского Классического Театра |12+

Воронежская филармония.

17:00 | «Казачья удаль». К 25-летию ансамбля «Держава» | 12+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

15:00 | Мероприятие к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина «Пушкин — наше все! Почему?» | 12+

18:00 | «Маленькие трагедии» | 12+

МТС Live Холл Воронеж.

19:00 | Концерт группы «Кипелов» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Экспозиция «Архитектурное наследие» | 0+

Воронежский океанариум.

11:00, 15:00 | Программа «Цвет настроения осень» | 0+

14:00 | Экскурсионный маршрут «Планета акул» | 0+