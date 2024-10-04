Куда воронежцам пойти на выходных

5 октября.
Театр оперы и балета.
11:00, 18:00 | Балет «Продавец игрушек» | 6+
15:00 | Вокальный концерт «Прекрасное должно быть величаво» | 6+
Воронежская филармония.
18:00 | Михаил Усов (скрипка), дирижёр — Игорь Вербицкий. Симфоническая музыка по субботам | 12+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
18:00 | «Маленькие трагедии» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Экспозиция «Архитектурное наследие» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа «Цвет настроения осень» | 0+
12:00 | Экскурс «Глубоко под водой» | 0+
6 октября.
Театр оперы и балета.
15:00 | Вокальный концерт «Прекрасное должно быть величаво» | 6+
18:00 | Оперетта «Весёлая вдова» | 12+
Воронежский концертный зал.
19:00 | Спектакль «Мастер и Маргарита» Московского Классического Театра |12+
Воронежская филармония.
17:00 | «Казачья удаль». К 25-летию ансамбля «Держава» | 12+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
15:00 | Мероприятие к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина «Пушкин — наше все! Почему?» | 12+
18:00 | «Маленькие трагедии» | 12+
МТС Live Холл Воронеж.
19:00 | Концерт группы «Кипелов» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Экспозиция «Архитектурное наследие» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа «Цвет настроения осень» | 0+
14:00 | Экскурсионный маршрут «Планета акул» | 0+