Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на полеты из Сочи в Иран и Израиль рассчитаны на месяц

Росавиация на месяц продлила ограничения на полеты из Сочи в Израиль и Иран.

Российским авиакомпаниям рекомендовано ограничить полеты на Израилем и Ираном. Согласно инструкциям Росавиации, лайнерам разрешено летать только в дневное время суток. Ограничения продлятся до 3 ноября, сообщает «РИА Новости».

«Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало ограничить российским авиакомпаниям полеты над территориями указанных стран. Над этими территориями советуют летать с 9:00 до 19:00 по мск», — цитирует агентство источник.

Маршрут Сочи — Бен-Гурион обслуживают два перевозчика — «Азимут» и Red Wings. После начала эскалации ирано-израильского конфликта авиакомпания Red Wings 2 октября на сутки приостановили полеты. С 3 октября перелеты возобновлены, но по специальному безопасному маршруту. Авиакомпания «Азимут» изменила графики рейсов из Сочи в Дубай и Тель-Авив.