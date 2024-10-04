Ограничения на полеты из Сочи в Иран и Израиль рассчитаны на месяц

Российским авиакомпаниям рекомендовано ограничить полеты на Израилем и Ираном. Согласно инструкциям Росавиации, лайнерам разрешено летать только в дневное время суток. Ограничения продлятся до 3 ноября, сообщает «РИА Новости».
«Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало ограничить российским авиакомпаниям полеты над территориями указанных стран. Над этими территориями советуют летать с 9:00 до 19:00 по мск», — цитирует агентство источник.
Маршрут Сочи — Бен-Гурион обслуживают два перевозчика — «Азимут» и Red Wings. После начала эскалации ирано-израильского конфликта авиакомпания Red Wings 2 октября на сутки приостановили полеты. С 3 октября перелеты возобновлены, но по специальному безопасному маршруту. Авиакомпания «Азимут» изменила графики рейсов из Сочи в Дубай и Тель-Авив.