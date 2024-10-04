Что можно и нельзя делать в день Кондрата и Ипата 4 октября на Замолотки

Православная церковь 4 октября вспоминает святых Кондрата, Ипата, Ипатия Ефесского. В народе отмечают Кондратьев день, или день Кондрата и Ипата. Однако есть еще одно название — Замолотки. Все дело в том, что с указанной даты начиналась молотьба.
Не следует лениться. Предки верили, что подобное может обернуться финансовыми проблемами, потерей всего нажитого. Нельзя провоцировать конфликты, ругаться, спорить. День не подходит для того, чтобы откладывать деньги.
В указанный день старались быть максимально дружелюбными. Считалось, что это может предвещать финансовые успехи. Кроме того, 4 октября разбрасывали золу на огороде для того, чтобы урожай оказался хорошим в следующем году. А еще девушкам, которые мечтают поскорее выйти замуж, следует в данный день наводить порядок в доме.
Согласно приметам, ясная погода и северо-восточный ветер предвещают морозы зимой. В том случае, если линяют куры, ждали похолодания. Про суровую зиму предупреждало большое количество орехов.
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