Что можно и нельзя делать в день Кондрата и Ипата 4 октября на Замолотки

В указанный день старались быть максимально дружелюбными. Считалось, что это может предвещать финансовые успехи. Кроме того, 4 октября разбрасывали золу на огороде для того, чтобы урожай оказался хорошим в следующем году. А еще девушкам, которые мечтают поскорее выйти замуж, следует в данный день наводить порядок в доме.