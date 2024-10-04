Подозрительное в лицах: Эванс — спецагент и Лунгин против блогеров

В российский прокат на этой неделе выходит драма «Другой человек» с Себастианом Стэном — весточка с Берлинского кинофестиваля этого года. Также в расписании кинотеатров испанская картина «Учитель, обещавший море», основанная на реальных исторических событиях, и боевик «Агент на уикенд», руку к которому приложил Люк Бессон. Среди российских новинок — комедия «Особенности национальной больницы» по сценарию Александра Рогожкина. Сказки по-прежнему с нами — Павел Лунгин дебютирует с фэнтези-фильмом «Василиса и хранители времени» о том, что блогеры-миллионники бывают такими же коварными, как и сказочные злодеи. «Известия» — о новинках предстоящего киноуикенда.
Режиссер: Аарон Шимберг. В ролях: Себастиан Стэн, Ренате Реинсве, Адам Пирсон.
Премьера нуарно-сатирической притчи Аарона Шимберга о том, что можно поменять лицо, но не стереть личность, состоялась на Берлинском кинофестивале в этом году. Исполнитель главной роли Себастиан Стэн увез оттуда «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль. Его герой — начинающий и неопытный нью-йоркский актер Эдвард — страдает от редкого заболевания нейрофиброматоз. Лицо его покрыто опухолями, из-за чего больших ролей ему не светит. Избавиться от недуга удается с помощью нового экспериментального препарата. В попытке избавиться от прошлого Эдвард уже с идеальной внешностью выдает себя за другого. Одновременно с этим его соседка-драматург Ингрид пишет об Эдварде пьесу. Правда, самого себя ему уже не сыграть, на эту роль она нашла Осальда. У него также диагностирован нейрофиброматоз, но в отличие от Эдварда тот в себе уверен. Сыграл его Адам Пирсон — реальный артист с нейрофиброматозом, который ранее снимался в «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера.
Режиссер: Станислав Светлов. В ролях: Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Ольга Смирнова, Виктор Бычков, Аркадий Укупник.
Долгое время проект был известен как «Волонтер», а работала над ним киностудия «РОК» Алексея Учителя. По сюжету молодой немец Вернер Мюллер познает загадочную русскую душу в коридорах неврологического отделения больницы в Санкт-Петербурге. На самом деле гость из Европы приехал в Россию преподавать в школе, а в итоге стал заложником больницы. Для трудоустройства нужна медицинская справка, а один из докторов обещает выдать ее только в обмен на одну смену в медучреждении. Со всеми нюансами вроде ворчливых пациентов, сменой подгузников и медицинских уток, а также вливанием в только что обретенный коллектив. Снят фильм по сценарию Александра Рогожкина, который когда-то положил начало франшизе «Особенности национальной…». Правда, «Особенности национальной больницы» с предыдущими фильмами Рогожкина мало что связывает. Режиссер картины — Станислав Светлов, и это второй полный метр. Весьма успешный. «Особенности национальной больницы» стал победителем номинации «Выборгский счет» имени Армена Медведева на кинофестивале «Окно в Европу».
Режиссер: Патрисия Фонт. В ролях: Энрик Окер, Лайа Коста, Луиза Гаваса, Рамон Аггире.
Основанная на реальных событиях драма режиссера Патрисии Фонт уже стала кассовым хитом в родной Испании. «Учитель, обещавший море» получил пять номинаций на национальную кинопремию «Гойя» и пока что главный претендент на соискание премии «Оскар» от этой страны. Действие фильма разворачивается в 1935 году накануне гражданской войны, в результате которой в Испании к власти пришел режим Франко. Молодой и талантливый каталонский учитель Антони Бенайжес приезжает в провинцию Бургос преподавать в деревенской школе. На своих занятиях он использует революционные на тот момент методы обучения, разработанные Селестеном Френе. Его основными принципами были свобода самовыражения и эмансипация через труд. Разумеется, всё это не устраивает консервативно настроенных родителей учеников. Дети внимают своему педагогу, а он, в свою очередь, обещает, что по окончании курса он отвезет их посмотреть на море. Обещание Бенайжес не сдержит. В 1936 году Франко начнет государственный переворот. В реальности молодой учитель после установления диктатуры был схвачен военными, а затем объявлен «пропавшим без вести».
Режиссер: Павел Лунгин. В ролях: Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Леонид Ярмольник.
К тренду на сказки в российском кинематографе присоединился и Павел Лунгин — режиссер фильмов «Остров», «Такси-блюз» и «Братство». Постановщик в интервью «Известиям» рассказывал, что изначально он мог первым выпустить сказочный фильм в этой череде. Но в планы вмешалась пандемия, а потом затянулась и работа над картиной. Лунгин переписывал сценарий будущей сказки четыре раза. Фильм долгое время был известен под рабочим названием «Василиса и королева лайков». Неслучайно. Фантастика здесь помещена в нашу реальность, где в блогерах и инфлюенсерах с миллионами подписчиков видят скорее злодеев. Главная героиня, внучка волшебника Василиса, тоже не лишенная сверхъестественных способностей, знакомится со звездой интернета Дашей. Та, в свою очередь, живет вниманием своих подписчиков в прямом смысле этого слова: чем больше блогер получает лайков, тем моложе и красивее она становится. В какой-то момент Даша заинтересовывается и силой Василисы.
Режиссер: Джордж Хуан. В ролях: Люк Эванс, Сон Ган, Квай Луньмэй.
В числе продюсеров и сценаристов комедийного боевика с Люком Эвансом в главной роли фигурирует Люк Бессон — режиссер и создатель таких франшиз, как «Заложница», «Перевозчик» и «Такси». Его новый проект рассказывает о бывших возлюбленных — американском спецагенте и перевозчице на службе преступного синдиката. Судьба сталкивает их спустя 15 лет во время опасной миссии в Тайбэе. «Агент на уикенд» уже анонсируют как часть новой крупной франшизы.