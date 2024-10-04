Подозрительное в лицах: Эванс — спецагент и Лунгин против блогеров

Премьера нуарно-сатирической притчи Аарона Шимберга о том, что можно поменять лицо, но не стереть личность, состоялась на Берлинском кинофестивале в этом году. Исполнитель главной роли Себастиан Стэн увез оттуда «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль. Его герой — начинающий и неопытный нью-йоркский актер Эдвард — страдает от редкого заболевания нейрофиброматоз. Лицо его покрыто опухолями, из-за чего больших ролей ему не светит. Избавиться от недуга удается с помощью нового экспериментального препарата. В попытке избавиться от прошлого Эдвард уже с идеальной внешностью выдает себя за другого. Одновременно с этим его соседка-драматург Ингрид пишет об Эдварде пьесу. Правда, самого себя ему уже не сыграть, на эту роль она нашла Осальда. У него также диагностирован нейрофиброматоз, но в отличие от Эдварда тот в себе уверен. Сыграл его Адам Пирсон — реальный артист с нейрофиброматозом, который ранее снимался в «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера.