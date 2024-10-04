Модные переговоры: в Россию привезли национальную одежду из 45 стран

В преддверии III Московской недели моды в столице открылся Международный форум BRICS+ Fashion Summit. В Россию приехали делегации из 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара. О том, каким, по мнению экспертов площадки, будет глобальный подиум, какие смелые эксперименты предлагают дизайнеры с разных континентов и почему мода стала инструментом в культурной дипломатии — в материале «Известий».
В фойе Концертного зала «Зарядье» 3 октября гостей встречали лучшие образцы национальной моды, представленные на выставке «Наследие». Она стала частью открывшегося в этот день Международного форума BRICS+ Fashion Summit. Хотя разглядывать хотелось не только экспонаты — наряды с аутентичным колоритом выгуливали и посетители. Гости из Африки утеплились, надев пончо до пят из войлока. Знойные красотки из Латинской Америки дефилировали в роскошных облегающих платьях, на шпильках и с высокими прическами. А один из гостей из ЮАР сразил собравшихся сотней косичек на голове и сумкой из вешалки. Всё это создавало атмосферу праздника, хотя на форум приехали, в первую очередь, работать и налаживать связи. В его программе — пленарные заседания, деловые сессии, мастер-классы, лекции.
— Мы все здесь, и это уже достижение моды, как инструмента культурной дипломатии, — отметил в беседе «Известиями» президент Международной федерации одежды Джем Алтан. — Здесь много знакомых, с которыми мы встречаемся на конференциях и неделях мод в Индии, Китае, Бразилии. Мы работаем в непосредственном контакте со странами БРИКС. И сегодня их представители приехали на BRICS+ Fashion Summit, чем продемонстрировали влияние модной индустрии на сближение стран.
Как говорит Джем Алтан, в Турции в разы выросли продажи одежды в Россию — у наших покупателей есть интерес даже к небольшим брендам из соседней страны, а российские дизайнеры все активнее входят на турецкий рынок. Во взаимодействии с нашей страной заинтересованы и африканские коллеги.
— Я думаю, что для молодых дизайнеров важно быть на международном подиуме, — поделилась с «Известиями» основатель Hub of Africa Fashion Week Махлет Теклемариам. — Мы привезли в Москву работы двух дизайнеров из Эфиопии. Они приезжали на прошлую неделю моды и после возвращения из России очень поднялись! Для африканского рынка это очень важно. Потому что тогда тебя видят, ты можешь создать свою сеть магазинов, наработать связи. За таким подиумом будущее.
Для эфиопской моды презентация своих дизайнеров в новинку. Индустрия молодая. Зарождалась с обслуживания состоятельных заказчиков 20 лет назад, но вырастила поколение молодых и креативных мастеров дела. Сейчас гости из Эфиопии активно присматриваются к российским модельерам. Проявляют африканские коллеги интерес и к экспорту своей одежды. По словам Махлет Теклемариам, Россия похожа на их страну, где дизайнеры славятся яркими нарядами, любовью к цвету.
Обсуждали в первый день на деловой площадке, как вывести бренд на рынок и удерживать его там.
— В Шэньчжене мы создали площадку Fan Tang недалеко от горы Наньшань, — поделился опытом дизайнер из Китая Сунь Гуйтхен (бренд KenSun). — В мире много известных модных локаций. В Париже есть Елисейские поля, Монте Наполеоне в Милане, Нью-Бонд стрит в Лондоне, 5-я Авеню в Нью-Йорке, Гинза в Токио. Там можно найти собственные модные бренды. И когда в одном месте собрано такое разнообразие, это привлекает людей. И мы сделали свою точку притяжения в Шэньчжене. Fan Tang тоже станет таким же популярным местом. Здесь дизайнеры могут разместить свои коллекции, общаться и продвигать друг друга.
Индустрия чутко улавливает любые перемены — что экономические, что политические. В связи с этим еще одна тема на повестке форума — каким будет глобальный подиум и как индустрия реагирует на обстановку в мире. Говоря о турбулентных периодах, эксперты сошлись во мнении, что трудности рождают возможности. Так пандемия дала толчок развитию маркетплейсам.
— Все вызовы — это возможности, их надо только так рассматривать, тогда все получится. Три года назад был страх, что рынок будет выключен, но хочу сделать публичный комплимент своим коллегам, российский фэшн-ритейл совершил невозможное. Мы не скучаем по западным брендам. Все ниши заняты. Невозможно найти локацию в торговом центре. У всех всплеск продаж, — отметила управляющий директор O"STIN Ирина Осянина. — Мне кажется, глобальный подиум будет таким, каким его определит потребитель. А потребитель сейчас смотрит в сторону лучшего качества, удобства и отсутствия перепотребления.
Компании переработали концепты своих магазинов и коллекций, а российские потребители, отмечают эксперты, обратили больше внимания на отечественные бренды. Это произошло не только потому, что ушли иностранные марки. Качество у местного производителя выросло в разы.
Женская мода сейчас держит курс на женственность. В тренде натуральные ткани: кашемир, кружево, шелк. А вот мода на унисекс уходит. С мужчинами сложнее — если говорить о масс-маркете, то там они ищут, в первую очередь, комфорт и удобство, а не вещь из последней коллекции модного бренда. Однако, тренды все же отследить можно. Дизайнеры повторяют тенденции 1960−70-х. В продаже брюки клеш, куртки с кожаным воротником, олимпийки. Спортивная одежда бьет рекорды продаж.
О том, что сегодня в тренде, дизайнеры из разных стран в столице будут говорить еще неделю. Форум продлится до 5 октября. А с 4 по 9 сентября в Москве пройдет III Московская неделя моды. На подиуме свои коллекции представят Yana Besfamilnaya, Avaiia, Igor Gulyaev, Rogov и многие другие.