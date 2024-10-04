Модные переговоры: в Россию привезли национальную одежду из 45 стран

В фойе Концертного зала «Зарядье» 3 октября гостей встречали лучшие образцы национальной моды, представленные на выставке «Наследие». Она стала частью открывшегося в этот день Международного форума BRICS+ Fashion Summit. Хотя разглядывать хотелось не только экспонаты — наряды с аутентичным колоритом выгуливали и посетители. Гости из Африки утеплились, надев пончо до пят из войлока. Знойные красотки из Латинской Америки дефилировали в роскошных облегающих платьях, на шпильках и с высокими прическами. А один из гостей из ЮАР сразил собравшихся сотней косичек на голове и сумкой из вешалки. Всё это создавало атмосферу праздника, хотя на форум приехали, в первую очередь, работать и налаживать связи. В его программе — пленарные заседания, деловые сессии, мастер-классы, лекции.