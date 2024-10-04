Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 октября 2024

Погода в Иркутске 4 октября 2024 обещает переменную облачность и без осадков. В Иркутском Гидрометцентре рассказали, что днем воздух прогреется до +7, ночью температура упадет до +1. Будет дуть небольшой ветер, 5−10 м/с.
— Переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе шкала термометра поднимется до +9, а если солнце так и не выглянет, то до +2. Ночью могут быть заморозки до −7 градусов. В северных районах ожидаются порывы ветра до 13 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 4 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре хотят ввести режим ЧС муниципального характера. Необходимо расселить дом на улице Пискунова 40. В ближайшее время проведут встречу с жителями.