Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 октября 2024

В регионе шкала термометра поднимется до +9, а если солнце так и не выглянет, то до +2. Ночью могут быть заморозки до −7 градусов. В северных районах ожидаются порывы ветра до 13 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 4 октября 2024.