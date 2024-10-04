Психотерапевт назвал продукты, вызывающие депрессию

По словам специалиста, неправильное питание влияет на психическое состояние, вызывая слабость, усталость и снижение когнитивных функций. Он также объяснил, что употребление мучных изделий и фастфуда приводит к накоплению трансжиров в организме, что на 40% повышает шансы развития депрессии.