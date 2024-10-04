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Психотерапевт назвал продукты, вызывающие депрессию

Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных продуктов может увеличить риск депрессии. Об этом заявил психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью деловому изданию «Взгляд».

Употребление мучных изделий и фастфуда на 40% повышает шанс развития депрессии.

Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных продуктов может увеличить риск депрессии. Об этом заявил психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью деловому изданию «Взгляд».

«Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией — пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим», — отметил Кульгавчук. Передает деловое издание «Взгляд».

По словам специалиста, неправильное питание влияет на психическое состояние, вызывая слабость, усталость и снижение когнитивных функций. Он также объяснил, что употребление мучных изделий и фастфуда приводит к накоплению трансжиров в организме, что на 40% повышает шансы развития депрессии.

здоровье