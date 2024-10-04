В Иркутской области реализуют проект «Вызов» по профилактике сиротства

В Иркутской области реализуют федеральный проект «Вызов», который направлен на профилактику социального сиротства. Приангарье — один из 14 регионов, где будут поддерживать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает Законодательное Собрание Иркутской области.