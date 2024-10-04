В Иркутской области реализуют проект «Вызов» по профилактике сиротства

В Иркутской области реализуют федеральный проект «Вызов», который направлен на профилактику социального сиротства. Приангарье — один из 14 регионов, где будут поддерживать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает Законодательное Собрание Иркутской области.
— Наша общая задача — изменить общественное мнение о необходимости изъятия ребенка из родной семьи, которая попала в трудную ситуацию, — пояснила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В регионе уже есть ряд мер, направленных на поддержку семей. Создают семейно-воспитательные группы, нуждающиеся семьи сопровождают кураторы, открываются семейные МФЦ.
В областном парламенте создали демографический совет. Депутаты вместе с общественностью разговаривают о том, как поддержать людей с детьми, многодетные и молодые семьи.
Также принят ряд законов, направленных на профилактику социально-негативных явлений. Детям и подросткам запрещено покупать безалкогольные тонизирующие напитки и сжиженные углеводородные газы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что писатели из Приангарья стали лауреатами премии «Золотое перо».