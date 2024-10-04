По новому делу блогерам Чекалиным грозит до 10 лет колонии и штраф

В отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных возбудили новое уголовное дело. Им, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по статье о валютных операциях по подложным документам. По версии следствия, они вывели за пределы России более 250 млн руб. Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы.