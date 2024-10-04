Трентон
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженец Балаганского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина отправился «за ленточку», подписав контракт.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Балаганского района, Руслан Королев, героически погиб «за ленточкой». В администрации Балаганского района сообщили, что его жизнь оборвалась в момент выполнения боевого задания.

Руслан Королев родился 18 апреля 2004 года. Жил в деревне Тарановск с приемными родителями. Поступил в Балаганский техникум, а после того, как окончил учебу, решил отправиться в зону проведения СВО.

— 9 апреля этого года он подписал контракт с Вооружёнными Силами России. После чего отправился на передовую, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Мужчина погиб 12 июня 2024 года во время выполнения боевого задания. О том, где и когда его похоронят, пока неизвестно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске благоустраивают Мемориал Славы. Рабочие обновляют тротуарную плитку.