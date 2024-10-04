Уроженец Балаганского района героически погиб в зоне СВО

Уроженец Балаганского района, Руслан Королев, героически погиб «за ленточкой». В администрации Балаганского района сообщили, что его жизнь оборвалась в момент выполнения боевого задания.
Руслан Королев родился 18 апреля 2004 года. Жил в деревне Тарановск с приемными родителями. Поступил в Балаганский техникум, а после того, как окончил учебу, решил отправиться в зону проведения СВО.
— 9 апреля этого года он подписал контракт с Вооружёнными Силами России. После чего отправился на передовую, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Мужчина погиб 12 июня 2024 года во время выполнения боевого задания. О том, где и когда его похоронят, пока неизвестно.
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