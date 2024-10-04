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В Ангарске выплатят 100 тысяч рублей за информацию о вандалах

Неизвестные сломали лавки около торгового дома.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске Иркутской области неизвестные сломали лавки около торгового дома «Силуэт» в 177 квартале. Сейчас нарушителей ищут стражи порядка. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на администрацию Ангарского городского округа.

— По непонятной причине кто-то испортил имущество в новом общественном пространстве. Там не только оторвали доски от лавок, но и разбросали обломки по территории, — рассказывают в информационном агентстве.

Меценаты, которые активно занимаются благоустройством города, обещают выплатить денежное вознаграждение. Тот, кто может рассказать о вандалах, получит 100 тысяч рублей.

Напомним, площадь в 177 квартале привели в порядок в 2023 году. Специалисты убрали старые киоски, установили фонтан, обустроили пешеходные дорожки, сделали там новое освещение и посадили кустарники.