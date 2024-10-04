Жители Красноярского края в октябре смогут обменять ненужные монеты

С 7 по 20 октября монеты будут принимать не только в банках, но и в некоторых магазинах.
В обмен участники акции смогут получить банкноты или пополнить счет на сумму сданной мелочи.
Сдать можно любые монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года, и находящиеся в обращении в настоящее время.
«Лучше заранее рассортировать монеты по номиналу — так вы потратите меньше времени на обмен, — говорят в Красноярском отделении Банка России. — Зачислить деньги на счет можно только в банках. При обращении в банк лучше иметь при себе паспорт. Он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются».
Отметим, во время предыдущей акции, которая проходила весной, жители Красноярского края обменяли более 707,5 тысяч монет на общую сумму почти 2,7 млн рублей.