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Жители Красноярского края в октябре смогут обменять ненужные монеты

Жители Красноярского края вновь смогут поучаствовать в акции «Монетная неделя» и вернуть мелочь в денежный оборот.

Источник: Freepik

С 7 по 20 октября монеты будут принимать не только в банках, но и в некоторых магазинах.

В обмен участники акции смогут получить банкноты или пополнить счет на сумму сданной мелочи.

Сдать можно любые монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года, и находящиеся в обращении в настоящее время.

«Лучше заранее рассортировать монеты по номиналу — так вы потратите меньше времени на обмен, — говорят в Красноярском отделении Банка России. — Зачислить деньги на счет можно только в банках. При обращении в банк лучше иметь при себе паспорт. Он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются».

Отметим, во время предыдущей акции, которая проходила весной, жители Красноярского края обменяли более 707,5 тысяч монет на общую сумму почти 2,7 млн рублей.