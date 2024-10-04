Жители Красноярского края в октябре смогут обменять ненужные монеты

«Лучше заранее рассортировать монеты по номиналу — так вы потратите меньше времени на обмен, — говорят в Красноярском отделении Банка России. — Зачислить деньги на счет можно только в банках. При обращении в банк лучше иметь при себе паспорт. Он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются».