Музыкальный театр Хабаровска в военные годы был опорой бойцам

Театр музыкальной комедии в Хабаровске яркий тому пример. Театр, как объединение, появился в далеком 1926 году, стал первым профессиональным театром оперетты в СССР. В военные годы гастроли артистов были очень опасными, но они ездили к своему зрителю — к бойцам и давали концерты, не смотря ни на что. В мирное время театр музыкальной комедии стал центром культурной жизни, принимал артистов из других городов и стран. В этом году труппе театра исполнилось 99 лет, а театру-зданию — 47 лет.
Театр музыкальной комедии в самом начале своего располагался в здании по улице Шевченко, сегодня известном, как концертный зал филармонии. Позже то помещение переоборудовали под военный госпиталь, а артисты переместились на сцену Окружного Дома офицеров Красной Армии. Расцвет театра пришел как раз на годы Великой Отечественной войны. Тогда ведущими актерами были Игорь Войнаровский и Нина Войнаровская-Симонова. Они исполняли опереточный репертуар и музыкальные комедии. Документы и фотографии из их личного архива хранятся в музее имени Н. И. Гродекова. Среди документов есть дипломная работа Нины Ивановны на тему «Произведения советских авторов на сцене Хабаровского театра музыкальной комедии (1940−1960 годы)». Военные годы передвижная труппа театра колесила по Приморскому краю, выступала на сцене из «Студебеккеров», прорывалась через предгорья Хингана, пряталась в землянках от бомбежки. Артистов Войнаровских после войны наградили Орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За победу над Японией».
В здание по адресу Карла Маркса, 64 театр переехал после 1977 года, где и квартировал вплоть до пожара, который случился 3 октября 2024 года. Здание было построено по проекту архитекторов Е. Розанова, М. Шейнфейна, А. Зарецкой и архитектора-художника по интерьеру Е. Букиной. Открытие театра музыкальной комедии в Хабаровске 47 лет назад состоялось в ознаменование театрального сезона. С тех пор началась в истории театра новая эпоха. Гостей принимали, как настоящие хозяева — в просторном фойе, на своей сцене, создавали неповторимую атмосферу для каждого посетителя. За этой атмосферой, за эмоциональной подпиткой, да просто за хорошей музыкой и исполнением приходили сюда горожане. Случившийся масштабный пожар многие восприняли, как личное горе, плакали, сопереживали сотрудникам театра, предлагали помощь и отказывались сдавать билеты в знак поддержки.
До пожара здание простояло 47 лет. За это время театр стал четырежды лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», побеждал на региональных театральных фестивалях и конкурсах, был отмечен за спектакли и игру артистов Премиями Губернатора Хабаровского края в области театрального искусства. Заслуги театра после пожара никуда не денутся, а вот куда пойдут теперь артисты? Они не могут без зрителя, а зрители не могут без них и с этим что-то надо делать. Труппа музыкального театра — желанный гость и за пределами края. Постановки музтеатра были представлены в Москве, Ленинграде, городах Прибалтики и Центральной Азии, по Дальнему Востоку и Сибири — во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловск-Камчатском, Иркутске, Уссурийске, Находке и в других городах. Были и гастроли в Китае. Остается надеяться, что выживший в годы войны театр найдет возможность радовать своих зрителей новыми постановками и останется в истории, как самый стойкий театр, пример искусства, которое живет вечно.