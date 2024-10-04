Музыкальный театр Хабаровска в военные годы был опорой бойцам

До пожара здание простояло 47 лет. За это время театр стал четырежды лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», побеждал на региональных театральных фестивалях и конкурсах, был отмечен за спектакли и игру артистов Премиями Губернатора Хабаровского края в области театрального искусства. Заслуги театра после пожара никуда не денутся, а вот куда пойдут теперь артисты? Они не могут без зрителя, а зрители не могут без них и с этим что-то надо делать. Труппа музыкального театра — желанный гость и за пределами края. Постановки музтеатра были представлены в Москве, Ленинграде, городах Прибалтики и Центральной Азии, по Дальнему Востоку и Сибири — во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловск-Камчатском, Иркутске, Уссурийске, Находке и в других городах. Были и гастроли в Китае. Остается надеяться, что выживший в годы войны театр найдет возможность радовать своих зрителей новыми постановками и останется в истории, как самый стойкий театр, пример искусства, которое живет вечно.