17 собак отловили в Хабаровске на прошлой неделе

За прошлую неделю в городе отловили 17 собак. В приюте их сейчас больше 500. При этом взять одну из них домой могут жители города. Нужно составить договор, в котором предусмотрена ответственность за животное. У собак есть ветеринарный паспорт. Если она окажется на улице, нерадивого хозяина ждет штраф. Узнать подробнее о том, как приютить животное можно по телефону 44−02−41.