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17 собак отловили в Хабаровске на прошлой неделе

В городе продолжается отлов бездомных животных.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске продолжается отлов бездомных животных. В городе в мае для этого организовали работу «горячей» линии. По заявкам местных жителей собак отлавливают сотрудники специальной службы. Дальше их помещают в приют. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Напоминаем единый номер телефона для отлова собак: 8 (800) 250−19−49. Работает он круглосуточно, без выходных.

«Во время звонка человек выбирает тот или иной район и нажимает соответствующую цифру, после чего звонки принимают специалисты соответствующего комитета по управлению районом, где именно было замечено животное без хозяина», — рассказали в администрации Хабаровска.

За прошлую неделю в городе отловили 17 собак. В приюте их сейчас больше 500. При этом взять одну из них домой могут жители города. Нужно составить договор, в котором предусмотрена ответственность за животное. У собак есть ветеринарный паспорт. Если она окажется на улице, нерадивого хозяина ждет штраф. Узнать подробнее о том, как приютить животное можно по телефону 44−02−41.

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