10 человек спасли из пожара на улице Лермонтова в Иркутске

В областном центре на улице Лермонтова случился пожар. Пламя поразило кабельную шахту в подъезде с первого по четвертый этаж. Как рассказали КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, пожарные спасли 10 человек. К счастью, никто не пострадал. Всех вовремя вывели.
— Огонь потушили на площади восемь квадратных метров. На место выехали 17 специалистов и пять единиц техники ведомства, — рассказывают в МЧС.
По предварительной причине, пожар начался из-за короткого замыкания. Напоминаем, для обеспечения собственной безопасности, необходимо следить за состоянием проводки и надежностью электроприборов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Казачинско-Ленском районе на пожаре погиб человек. Пламя охватило частный дом на площади 180 квадратных метров. Его тушили девять человек и две машины. Специалисты установили причину — началось все из-за короткого замыкания проводки.