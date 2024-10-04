10 человек спасли из пожара на улице Лермонтова в Иркутске

В областном центре на улице Лермонтова случился пожар. Пламя поразило кабельную шахту в подъезде с первого по четвертый этаж. Как рассказали КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, пожарные спасли 10 человек. К счастью, никто не пострадал. Всех вовремя вывели.