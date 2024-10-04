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Уходя от ДТП, комсомольчанин врезался в светофор, виновника разыскивает ГАИ

Водитель маршрутки резко вырулил вправо и не успел затормозить перед опорой.

Источник: Соцсети

В Комсомольске-на-Амуре водитель маршрутки врезался в светофор, уходя от столкновения с другим автомобилям. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 3 октября около 18:40 на Комсомольском шоссе. Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве резко перестроился в правую полосу, по которой в это время двигался микроавтобус под управлением 41-летнего водителя. Мужчина резко вырулил вправо, чтобы избежать ДТП, но после манёвра не смог затормозить и врезался в светофорную опору.

В результате произошедшего пострадали два пассажира маршрутки — одному мужчине 88 лет, другому 71 год. Пенсионеров доставили в больницу для обследования и оказания требуемой медпомощи.

Госавтоинспекция объявила водителя в розыск. Также ведомство ищет очевидцев ДТП, которые помогут прояснить картину случившегося.