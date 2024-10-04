Уходя от ДТП, комсомольчанин врезался в светофор, виновника разыскивает ГАИ

Авария произошла 3 октября около 18:40 на Комсомольском шоссе. Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве резко перестроился в правую полосу, по которой в это время двигался микроавтобус под управлением 41-летнего водителя. Мужчина резко вырулил вправо, чтобы избежать ДТП, но после манёвра не смог затормозить и врезался в светофорную опору.