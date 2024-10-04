Увольнение инспектора ГИБДД в Новосибирской области привлекло внимание главы СК

В центре внимания оказалась ситуация, связанная с погоней сотрудников ГИБДД за несовершеннолетними девушками, передвигавшимися на питбайке. В результате погони школьницы упали. По имеющимся данным, помощь пострадавшим от сотрудников ДПС оказана не была.
Кроме Гусева, в инциденте фигурируют ещё двое сотрудников полиции. Александр Гусев, не согласный с решением об увольнении и выдвинутыми против него обвинениями, обратился к Александру Бастрыкину с просьбой о проведении объективного расследования. Следственному комитету Новосибирской области поручено доложить о результатах проверки.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что чиновники забрали ЗиЛ с бензином у торговца-нелегала.