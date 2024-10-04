Солнечная погода в пятницу будет на Южном Урале

В пятницу, 4 октября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +14 до +16 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 4 октября, у Агнии, Александра, Андрея, Валентина, Василия, Владимира, Даниила, Дмитрия, Иосифа, Кондрата, Константина, Лаврентия, Нестора и Петра.
Между прочим, 4 октября 2024 года отмечают день Кондрата да Ипата. Согласно народным приметам, сегодня не стоит разговаривать с начальником о повышении зарплаты или переходе на более высокую должность. Дело в том, что такая беседа будет иметь для работника неприятные последствия.