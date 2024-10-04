Солнечная погода в пятницу будет на Южном Урале

Между прочим, 4 октября 2024 года отмечают день Кондрата да Ипата. Согласно народным приметам, сегодня не стоит разговаривать с начальником о повышении зарплаты или переходе на более высокую должность. Дело в том, что такая беседа будет иметь для работника неприятные последствия.