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В Богородском больше не должно быть перебоев с электроснабжением

На местной электростанции установили новый газопоршневой агрегат.

Источник: Администрация Ульчского района

На электростанции в Богородском Ульчского района установили дополнительный газопоршневой агрегат мощностью 2 Мегаватта (МВт). Это обеспечит надежность энергоснабжения населения в случае выхода из строя основных элементов станции. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию районной администрации.

Сейчас электроэнергию на электростанции в Богородском вырабатывают 5 энергоагрегатов мощностью 1−2 МВт.

На установку резервного оборудования выделено около 118 млн рублей, из них краевые средства — 82,5 млн. Сейчас завершаются монтажные и ведутся наладочные работы.

ЖКХ