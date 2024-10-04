В Богородском больше не должно быть перебоев с электроснабжением

На электростанции в Богородском Ульчского района установили дополнительный газопоршневой агрегат мощностью 2 Мегаватта (МВт). Это обеспечит надежность энергоснабжения населения в случае выхода из строя основных элементов станции. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию районной администрации.
Сейчас электроэнергию на электростанции в Богородском вырабатывают 5 энергоагрегатов мощностью 1−2 МВт.
На установку резервного оборудования выделено около 118 млн рублей, из них краевые средства — 82,5 млн. Сейчас завершаются монтажные и ведутся наладочные работы.