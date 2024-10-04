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Омский губернатор возвращает себе секретариат

Ранее в правительстве уже действовала такая структура.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Омской области Виталий Хоценко создает в правительстве региона секретариат. Ранее такая структура была упразднена губернатором Виктором Назаровым. Об этом пишет портал «Омскинформ».

Главной задачей новой структуры называется сбор информации для мероприятий, рассмотрение кореспонденции в адрес губернатора, организация командировок главы региона. Кроме того, сотрудники секретариата будут планировать и организовывать рабочее время губернатора.

Секретариат будет состоять из руководителя и его зама, а также других работников.

Ранее мы писали о том, что в Омске появится новое министерство.