Какие дороги закрыты в Алматы 4 октября

С 4 до 6 октября в мегаполисе закрыты:
- Улица Тургенева — от Черепанова до Токтабаева;
- Улица Байкадамова — от Розыбакиева до Гагарина;
- Улица Радостовца — от Байкадамова до Журавлёва.
Помимо этого из-за прокладки труб до 15 октября перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова. Действует реверсивное движение в восточном направлении.
Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на VIII Евразийском бизнес-форуме Green Energy & Waste Recycling Forum — 2024 3 октября 2024 года высказался о тарифах за вывоз мусора в Казахстане.